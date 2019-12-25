Сейчас испытания вакцины проходят финальную стадию.

В Минздраве оспорили заявление Минобороны о готовности вакцины от коронавируса. С заявлением выступил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Его слова приводит РБК.

Кузнецов рассказал, что препарат, который разрабатывало министерство обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, ещё находится на стадии испытаний. Сейчас вакцину тестируют на второй стадии. Сейчас идёт завершающий этап.

По их окончании будет решаться вопрос о ее государственной регистрации. Алексей Кузнецов, помощник министра здравоохранения РФ

Ранее в Минобороны заявили о готовности первой российской вакцины от коронавируса. Об этом рассказал первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов. Накануне, в понедельник, в ведомстве сообщили, что клинические испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции завершены и все добровольцы выписаны. Отмечается, что у всех них выработался иммунный ответ на COVID-19.

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