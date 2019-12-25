В Минюсте предложили ввести рейтинг для юридических вузов

По словам Чуйченко, в 1990-х годах появилось слишком много юридических вузов, выпускники которых не востребованы.

Во вторник, 28 июня, в Министерстве юстиции предложили составить рейтинг юридических вузов. Об этом во вторник сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко, пишет ТАСС.

По словам Чуйченко, в 1990-х годах появилось слишком много юридических вузов, выпускники которых не востребованы. В этой связи они со своей стороны предлагают учредить и организовать проведение рейтинга юридических вузов. Так, самое активное участие в этой работе должна принять Ассоциация юристов. Он добавил, что необходимо сделать так, чтобы расстановка в рейтинге имела определенные последствия как для профессорско-преподавательского состава, так и для студентов.

Фото: Piter.tv