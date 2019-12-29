Об этом заявил Денис Новак.

В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП. Об этом заявил замминистра Денис Новак в рамках общественных слушаний. Об этом сообщили "РИА Новости".

Автомобилисты возмутились резким увеличением штрафом за нарушение ПДД. Специалист объяснил, что блок по наказаниям готовили представители министерства внутренних дел. Их целью было добиться снижения уровня смертности на дорогах

Денис Новак также призвал развивать упрощенный порядок обжалования постановлений о штрафах. Задача КоАП - обеспечить безопасность жизни и здоровья россиян. Этот вопрос прорабатывается путем введения комплексных мер.

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