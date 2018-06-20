В ведомстве отметили серьезный прогресс.

В Минтруде заявили о снижении смертности на производстве за последние 12 лет, сообщил 23 апреля министр труда и социальной защиты РФ Максим Топлин в ходе Всероссийской недели охраны труда.

По данным министра, в 2007 году насчитывалось 4,5 тыс. несчастных случаев со смертельным исходом. В 2018 году произошло 1,6 тыс. несчастных случаев на производстве. Также сократились и другие негативные ситуации. В ведомстве заключили, что это серьезный прогресс.

Большая часть происшествий зафиксирована в строительстве, обрабатывающих производствах, сельском и лесном хозяйстве.

Видео: Piter.tv