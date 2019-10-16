В Минтруде рассказали о росте детских пособий в 2020 году

Из бюджета будет выделено 527,9 млрд рублей.

Минтруд сообщил о повышении ежемесячного пособия на ребенка в 2020 году. Со следующего года выплаты станут больше на 7,1% и составят 12 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, в 2019 году пособие на первого и второго ребенка составляет 11,2 тыс. рублей. На реализацию федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" из бюджета будет выделено 527,9 млрд рублей.

Напомним, выплату пособия ранее продли с полутора до трех лет. За три года каждая семья получит поддержку около 430 тыс. рублей.

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