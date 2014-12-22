В Минтрансе назвали основные направления развития беспилотников

Основные направления развития беспилотников на территории России - это сельское хозяйство, доставка и транспорт. Соответствующее заявление в комментарии для журналистов информационного агентства "РИА Новости" сделал министр по транспорту Андрей Никитин в кулуарах форума "Архипелаг-2025". Чиновник из федерального правительства, пояснил, что говоря о перспективах дальнейшей работы, важно выделить именно эти три ключевых направления.

Первое ‒ сельское хозяйство: здесь нас ждет настоящий рывок... Второе ‒ доставка: роверы "Яндекса" заметны на улицах Москвы и в ближайшие годы появятся еще в трех десятках регионов; следом придут полноценные воздушные дроны. Третье – транспорт, это беспилотные средства доставки пассажиров ("Ласточки", трамваи). Андрей Никитин, глава Минтранса РФ

Напомним, что в начале августа кабинет министров утвердил новый класс воздушного пространства Н ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов. Таким образом "Н" стал четвертым классом в воздушном пространстве стране. До этого момента регистрировались только классы А, С и G. Класс Н устанавливается в воздушном пространстве от 0 до 150 метров от земной (водной) поверхности, а также на маршрутах, специально выделенных для полетов беспилотных воздушных судов, на высотах ниже 3 050 метров.

Фото: pxhere.com