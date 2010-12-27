Минтранс будет лишать лицензии "сомнительные" авиакомпании

Глава Минтранса Максим Соколов заявил, что авиакомпании с плохим финансовым состоянием могут быть лишены права на продажу билетов, а в отдельных случаях – даже лишены лицензии.

Как сообщает "Петербургский дневник", накануне глава Минтранса Максим Соколов заявил, что авиакомпании, находящиеся в неудовлетворительном финансовом состоянии, могут быть лишены права на продажу билетов, а в отдельных случаях - даже лишены лицензии.



На заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству Соколов сообщил, что необходимо ввести систему "двойного механизма", отслеживающего финансовое состояние авиакомпаний. При его ухудшении необходимо "включать" меры по стабилизации ситуации.



Помимо этого, было предложено дать Ростуризму полномочия по контролю за онлайн-продажами путевок. Учет должен следить за наличием перевозочных документов - приобретение билета туда и обратно, а также обязательную выдачу этого билета туристу вместе с путевкой.