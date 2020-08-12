Активистки скандируют фразу "Верим, можем, победим".

В Минске сотни девушек с белыми розами провели акцию в знак солидарности с оппозицией. Активистки замечены местными жителями около Комаровского рынка в столице Белоруссии. Они выстроились в живую цепочку. Своими действиями жительницы города решили поддержать людей, пострадавших от столкновения с полицией во время протестов.

Очевидцы рассказали, что прибывшие на место событий полицейские призвали девушек разойтись по домам. Однако активистки вернулись к метро и взялись за руки. Они начали скандировать фразу "Верим, можем, победим".

Напомним, что с 9 августа в Белоруссии проходят протесты. Жители недовольны результатами проведенных президентских выборов. Во многих городах республики зафиксированы массовые беспорядки. Они переросли в стычки с правоохранительными органами.

Минздрав: после беспорядков в Белоруссии госпитализировали 51 человека.

Видео: Telegram / TUT.BY