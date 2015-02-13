В Минсельхозе заявили, что дефицита яиц в России не ожидается

В ведомстве считают ситуацию стабильной.

В Минсельхозе считают ситуацию на рынке птицеводческой продукции стабильной. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ранее заместитель гендиректора "Росптицесоюза" Елена Степанова заявила, что в последние недели производители пищевого яйца столкнулись с падением закупочных цен. По ее словам, себестоимость составила менее 50 рублей за десяток, однако ретейлеры покупают их по 30-35 рублей. По мнению Елены Степановой, это в будущем может спровоцировать дефицит товара.

"Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как <...> комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке", — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что цены уменьшились благодаря мерам поддержки производителей. По данным на 26 мая яйца первой категории за месяц подешевели на 19,5%, а яйца второй категории – на 10,9%.

Стало известно, что Минсельхоз разработал новые меры поддержки производителей. По оценкам ведомства, это поможет сохранить стабильную ситуацию в долгосрочной перспективе.

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