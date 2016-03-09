Минсельхоз поддержал установку минимальных цен на винные напитки

Инициатива должна поддержать отечественных производителей и сократить количество нелегального алкоголя на рынке.

Минсельхоз поддержал инициативу о введении минимальной розничной цены на винные напитки, сообщили 24 июня в пресс-службе ведомства.

Министерство сельского хозяйства выразили готовность обсудить проект с представителями отрасли и общественными организациями. Мера даст возможность вытеснить с рынка контрафактную продукцию и поддержит отечественных производителей. Министерство финансов РФ является ответственным за расчет введения минимальных цен.

Предложение ранее озвучил вице-премьер Алексея Гордеева, курирующий агропромышленный комплекс. Речь идет о винных напитках крепостью от 1,5 до 22 градусов. Поправка может коснуться напитков, содержащих не менее 50% виноматериалов. Аналогичный закон в настоящее время действует на коньяк, водку, шампанское и бренди.

Видео: Delovoe.TV