Процесс проходит без значимых происшествий.

Проведение Единого государственного экзамена в текущем году происходит штатно, без серьёзных сбоев и утечек материалов. Соответствующее заявление сделал российский министр просвещения Сергей Кравцов, комментируя обстановку журналистам телеканала "Россия-24". Чиновник отметил, что основной период ЕГЭ намечен в период с 23 мая по 5 июля. Экзамены сдают около 700 тысяч выпускников школ. С 13 по 21 июня властями запланированы резервные дни экзамена.

Завершается период сдачи ЕГЭ. В целом экзамен прошел штатно, без каких-то серьезных без сбоев, без утечек экзаменационных материалов в этом году. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Во всех колледжах РФ с 1 сентября введут новый учебник истории.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live