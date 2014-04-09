В Минпросвещения оценили риск перевода школ на дистанционку

Пока что планов по переводу детей на удаленное обучение у ведомства нет.

В Минпросвещения оценили риск перевода школ на дистанционное обучение. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Чиновник объяснил, что эпидемиологическая обстановка по стране не должна сказаться на процессе учебы. При этом специалист признал, что переход на удаленный режим возможен в отдельных учреждениях.

Меры, которые предложены Роспотребнадзором, показали свою эффективность. Меры, рекомендованные Роспотребнадзором, работают, и нет вспышек массовых коронавируса, если меры соблюдаются. Сергей Кравцов, министр просвещения РФ

Эксперт заметил, что считает продление санитарно-эпидемиологических норм по РФ правильным решением.

Минпросвещения подготовило проект новых правил русской орфографии и пунктуации.

Фото: Правительство РФ