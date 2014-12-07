В Минпросвещения объяснили, почему школьникам трудно понимать печатные тексты

Скроллинг негативно влияет на глубокое понимание текстов у детей.

Дети, привыкшие к чтению с экрана мобильных устройств с помощью скроллинга, зачастую испытывают трудности с пониманием длинных печатных текстов. Соответствующее заявление сделала в интервью журналистам новостного агентства "ТАСС" эксперт российского министерства по просвещению, заведующая кафедрой психологии труда и психологического консультирования Института педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета Елена Пучкова. Она заметила, что от детей в экзаменационных заданиях часто просят не просто понять основную мысль, но также проанализировать структурно-смысловые связи, выявить детали, критически оценить данные. В частности, об этом говорится в разделе "Чтение" ЕГЭ по русскому и английскому языкам.

Это связано с особенностями цифрового формата, который поощряет быстрый и поверхностный просмотр, а не вдумчивое погружение в материал. Скроллинг порождает привычку усваивать информацию фрагментарно, без глубокого осмысления. Елена Пучкова, эксперт

Эксперт сообщила, что в настоящее время возникает необходимость усилить у учеников навык осмысленного (смыслового) чтения печатных текстов вне зависимости от их объема. Речь идет о том, чтобы дети могли глубоко понимать текст, выделять ключевые мысли, устанавливать логические связи, анализировать контекст и смыслы. Полученные навыки позволят школьникам развивать когнитивную сферу, отвечающую за внимание, критическое и логическое мышление, память..

