Решение зависит от властей региона и рекомендаций главных санитарных врачей субъектов.

В Минпросвещения допустили проведение очных выпускных в школах. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов в рамках онлайн-фестиваля "Большая перемена".

По его словам, министерство делает всё для того, чтобы праздник прошёл в привычном формате. Решение зависит от властей региона и рекомендаций главных санитарных врачей субъектов.

Ранее Минпросвещения назвало дату онлайн-выпускных в школах. Главным событием станет общероссийский "Выпускной вечер". Финальной точкой программы станут традиционные "Алые паруса". Регионам, которые к данной дате выйдут на третий этап снятия ограничений, позволят провести классические очные выпускные.