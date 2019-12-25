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В Минпросвещения допустили проведение очных выпускных в школах
Сегодня, 12:26
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matveyvn

В Минпросвещения допустили проведение очных выпускных в школах

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Решение зависит от властей региона и рекомендаций главных санитарных врачей субъектов.

В Минпросвещения допустили проведение очных выпускных в школах. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов в рамках онлайн-фестиваля "Большая перемена".

По его словам, министерство делает всё для того, чтобы праздник прошёл в привычном формате. Решение зависит от властей региона и рекомендаций главных санитарных врачей субъектов.

Ранее Минпросвещения назвало дату онлайн-выпускных в школах. Главным событием станет общероссийский "Выпускной вечер". Финальной точкой программы станут традиционные "Алые паруса". Регионам, которые к данной дате выйдут на третий этап снятия ограничений, позволят провести классические очные выпускные.

Теги: выпускные, минпросвещения, школа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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