Минпросвещения назвало дату онлайн-выпускных в школах

Главным событием станет общероссийский "Выпускной вечер".

Министерство просвещения назвало дату онлайн-выпускных в школах. Ведомство рекомендует проводить их 27 июня.

Главным событием станет общероссийский "Выпускной вечер". Финальной точкой программы станут традиционные "Алые паруса".

Отмечается, что тем регионам, которые к данной дате выйдут на третий этап снятия ограничений, позволят провести классические очные выпускные. Они будут возможны также после проведения единых государственных экзаменов — при благоприятной эпидемиологической обстановке, с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге выпускные для школьников пройдут в онлайн-формате.