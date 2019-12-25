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Минпросвещения назвало дату онлайн-выпускных в школах
Сегодня, 17:09
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matveyvn

Минпросвещения назвало дату онлайн-выпускных в школах

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Главным событием станет общероссийский "Выпускной вечер".

Министерство просвещения назвало дату онлайн-выпускных в школах. Ведомство рекомендует проводить их 27 июня.

Главным событием станет общероссийский "Выпускной вечер". Финальной точкой программы станут традиционные "Алые паруса".

Отмечается, что тем регионам, которые к данной дате выйдут на третий этап снятия ограничений, позволят провести классические очные выпускные. Они будут возможны также после проведения единых государственных экзаменов — при благоприятной эпидемиологической обстановке, с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге выпускные для школьников пройдут в онлайн-формате.

Теги: выпускные, минпросвещения, школа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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