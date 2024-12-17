В Минприроды рассказали о поправках в Налоговый кодекс для охотников

Правительство России одобрило законопроект ко второму чтению в нижней палате парламента.

Поправки в Налоговый кодекс России позволят охотникам оплачивать сбор за массовые виды пушной и пернатой дичи единожды в год, а не перед каждым получением разрешающих бумаг. Соответствующее заявление сделали журналисты из информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов и экологии. Известно, что ко второму чтению в Государственной думе федеральное правительство одобрил проект. Изменения затронут размер и принцип платы ставок за массовые виды охотничьих ресурсов.

Нововведения позволят охотникам оплачивать сбор за массовые виды пушной и пернатой дичи один раз в год до получения разрешений на добычу. При этом объёмы и сроки добычи остаются, как и прежде, в пределах утвержденных нормативов. пресс-служба Минприроды России

По данным профильного ведомства, годовая ставка для массовых видов пушной добычи сейчас установлена в размере 600 рублей, а для пернатой – 700 рублей. Такое решение со стороны федеральных властей позволит оптимизировать порядок уплаты денежных средств. В частности, речь ведется о ставке сбора на глухаря, тетерева, фазана, которые на текущий момент уплачиваются охотником перед каждым получением разрешения. Дополнительно документ установит размер ставок на виды охотничьих ресурсов, которые человек уплачивает за каждую добытую особь. К таким категориям относятся бурый медведь, косуля, кабан и прочее. Размер этих ставок устанавливался более 20 лет назад, в 2003 году. С того момента ставки никогда не менялись.

