Дистанционное образование — это вынужденная мера в условиях пандемии.

В Минобрнауки признались в снижении качества обучения на удаленке. С заявлением выступил глава ведомства Валерий Фальков.

Он отметил, что дистанционное образование — это вынужденная мера в условиях пандемии. По словам министра, технологии изменились, но педагоги работают столько же, как и раньше.

Ранее мы писали, что решение по продлению дистанционного обучения в вузах примут после праздников. Фальков отметил, что даже если ситуация с коронавирусом не ухудшится, то все равно нужно просчитать, не станет ли перевод студентов на очный формат обучения дестабилизирующим фактором.

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