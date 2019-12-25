В Минобороны сообщили о полете двух Ту-95МС над Тихим океаном

Российские самолеты летали над нейтральными водами около девяти часов.

В Минобороны РФ сообщили о плановом полете двух Ту-95МС над Тихим океаном. Самолеты провели полеты над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана. Информацией об этом поделились в "ТАСС".

Продолжительность полета составила более девяти часов прокомментировали в Минобороны России

По данным военных, на отдельных этапах маршрута российские экипажи сопровождали истребители Японии. В Минобороны напомнили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над Арктикой, Северной Атлантикой, Черным и Балтийским морями, Тихим океаном. Все воздушные перемещения самолетов ВКС России произодятся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Беспилотные стратегические бомбардировщики появятся в России к 2040 году.

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