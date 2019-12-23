Над ними уже ведутся разработки.

Беспилотные стратегические бомбардировщики появятся в России к 2040 году. Об этом заявил командующий дальней авиацией ВКС Сергей Кобылаш в интервью "Московскому комсомольцу".

Аппарат станет стратегическим оружием шестого поколения. Он будет дозвуковым и сможет решать "все задачи". Модернизация вооружения в России осуществляется не только за счет обновления Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ. Этим средствам продлевают срок службы. Однако в стране также создается перспективный авиационный комплекс дальней авиации. В частности, пятого поколения.

Ранее Piter.tv писал о том, что игравшую с моряками белуху сочли российским шпионом.

Видео: YouTube/AiirSource Military