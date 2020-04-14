В Минобороны рассказали об эпидемиологической обстановке в армии. В ведомстве считают её стабильной и полностью контролируемой. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
По их данным, среднесезонный уровень заболеваний дыхательной системы среди личного состава самый низкий за последние пять. При этом в связи с эпидемией коронавирусной инфекции в частях и организациях военного ведомства проводят профилактические мероприятия, а также дезинфицируют транспорт, жилые и служебные помещения, материальные средства.
Сейчас в российской армии развёрнуто 5554 стационарных контрольных пункта термометрии. Также работают 58 оперативных групп по мониторингу и оперативному реагированию.
Прибывшие на службу проходят медосмотр, им измеряют температуру. При появлении подозрений на COVID-19 служащего отправляют на тестирование в медицинское учреждение.
Ранее СМИ узнали о заболевших коронавирусом в российской армии.
Видео: YouTube / Минобороны России
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