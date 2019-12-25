В Минобороны рассказали о ходе вакцинации военнослужащих

Игорь Конашенков объяснил, как "Спутник V" транспортируют в воинские части по регионам РФ.

В Минобороны России рассказали о ходе вакцинации военнослужащих. По данным генерал-майора Игоря Конашенкова, оборонное ведомство на данный момент получило 14,5 тысяч доз от коронавируса. В первую очередь военные прививают врачей, экипажи ВМФ и ВКС, боевые расчеты РВНС. Также "Спутник V" раньше остальных получат командиры подразделений ВС РФ.

В первую очередь вакцину получают медики, готовящиеся к убытию на боевую службу, экипажи кораблей Военно-морского флота, летный состав ВКС России, боевые расчеты Ракетных войск стратегического назначения, командных пунктов всех уровней Игорь Конашенков, генерал-майор России

Эксперт уточнил, что вакцина из Москва транспортируется в регионы в специальных термоконтейнерах, которые исключают нарушение температурного режима хранения. За доставкой препарата в воинские гарнизоны ведется наблюдение. Перевозка вакцины осуществляется воздушным, наземным и морским транспортом.

В Минобороны рассказали о "саботаже" вакцины из России.

Фото: Минобороны России