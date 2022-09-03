В Минобороны РФ сообщили о поражении пунктов дислокации 95-й и 93-й бригад в ДНР

ВКС России ликвидировали объекты ВСУ в Константиновке и Славянске.

Воздушно-космические силы России высокоточным оружием поразили пункт временной дислокации ротной тактической группы 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, находящейся на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление во время регулярного брифинга от 3 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.

Поражен пункт бригады ВСУ в населенном пункте Славянск ДНР. Уничтожено более ста украинских военнослужащих и 14 единиц бронированной и автомобильной техники. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что в ходе специальной военной операции также ликвидированы пункты временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады. В общей сложности устранено около 220 местных националистов. Миссия выполнена в районе населенного пункта Константиновка в ДНР. ВС РФ ликвидировали около 120 боевиков и 11 единиц боевой техники ВСУ.

Российские военные уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами.

Фото и видео: Минобороны России