Георгий Минесашвили рассказал о работе "Юга" на СВОю

"Южная" группировка сил за последние сутки проведения специальной военной операции сорвала две ротации штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины вблизи Клещеевки и Веселого, расположенных на территории Донецкой народной республики. Дополнительно в районе Андреевки противник потерял до 215 человек личного состава. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 20 сентября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Георгий Минесашвили.

Активными действиями во взаимодействии с авиацией и артиллерией сорваны две ротации штурмовых подразделений ВСУ в районах Клещеевки и Веселого. Кроме того, противнику нанесены существенные потери в районе Андреевки. Георгий Минесашвили, глава пресс-службы "Юга"

Эксперт пояснил прессе, что на донецком направлении в результате слаженных действий отражены три атаки подразделений ВСУ на соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях. Авиация нанесла поражение скоплениям живой силы и военной техники, ликвидировала два пункта временной дислокации, четыре склада боеприпасов, десять единиц автомобильной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию П-18. Противник лишился пяти гаубиц M777 американского производства, станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 американского производства, двух самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика", орудия 2А36 "Гиацинт-Б", двух минометов 120-мм калибра на соледаро-артемовском, александро-калиновском, авдеевском и лисичанском направлениях. При помощи средств противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем стрелкового оружия подавлены восемь БПЛА, летавших около населенных пунктов Александровка, Семигорье, Золотаревка, а также четыре реактивных снаряда для реактивных систем залпового огня HIMARS.

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Фото и видеоо: Минобороны России