В Минфине предложили создать магазины, похожие на советскую "Березку"

Магазины беспошлинной торговли могут открыть для сотрудников иностранных представительств и консульств в России.

Российский Минфин предложил создать специальные магазины беспошлинной торговли для работников иностранных дипломатических представительств и консульств. Проект постановления правительства разместили на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что посещать такие магазины смогут члены персонала представительств, должностные лица и члены семей сотрудников конульств. В их число входят должностные лица, работающие в представительствах государств при международных организациях, в самих организациях или их представительствах.

По одному такому магазину могут открыть в Москве и Петербурге. Товары там можно будет купить за доллары, евро или рубли при показе документов, подтверждающих аккредитацию при МИДе.

Фото: Pixabay

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