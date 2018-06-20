В Минфине предложили создать магазины, похожие на советскую "Березку"

Российский Минфин предложил создать специальные магазины беспошлинной торговли для работников иностранных дипломатических представительств и консульств. Проект постановления правительства разместили на портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке к документу отмечается, что посещать такие магазины смогут члены персонала представительств, должностные лица и члены семей сотрудников конульств. В их число входят должностные лица, работающие в представительствах государств при международных организациях, в самих организациях или их представительствах.
По одному такому магазину могут открыть в Москве и Петербурге. Товары там можно будет купить за доллары, евро или рубли при показе документов, подтверждающих аккредитацию при МИДе.
Фото: Pixabay
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