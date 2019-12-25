В Минцифры рассказали о возможности применять QR-код наравне с паспортом

На первом этапе QR-код можно будет использовать в магазинах, кино и музеях.

Граждане РФ смогут применять QR-код из сервиса "Госдоки" наравне с паспортом. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

В опубликованном заявлении отмечается, что на первом этапе QR-код можно будет использовать в магазинах. Его также можно будет показывать в кино или музеях, а также для входа в офисные центры с пропускной системой, при отправке или получении посылок.

В дальнейшем функционал QR-кода адаптируют в организациях финансового рынка, в МФЦ для получения некоторых госуслуг, в салонах сотовых операторов, в частных медицинских организациях, а также при заселении в гостиницы.

Ранее в Минцифры сообщили, что в список доступных сайтов при ограничениях войдут банки и аптеки.

Фото: pxhere.com