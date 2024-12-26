Минцифры: в список доступных сайтов при ограничениях войдут банки и аптеки

Чиновники отметили, что итогового списка все еще нет, работа ведется.

В перечень ресурсов, доступных на территории России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банковские организации и аптеки. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Министерства по цифровому развитию через Telegram-канал ведомства. Специалисты ранее публиковали для широкой общественности реестр из онлайн-сервисов, которые будут оставаться доступными пользователям даже во время введенных местными властями ограничений. В пятницу стало известно о том, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым отечественным интернет-ресурсам при действующих ограничениях.

Сейчас перечень интернет-ресурсов, которые на втором этапе войдут в список платформ, доступных в периоды ограничений работы мобильного интернета, еще формируется. В обновленный список также войдут СМИ, банки, аптеки. пресс-служба Минцифры

Минцифры разработало второй пакет мер по противодействию мошенникам.

Фото: Piter.tv