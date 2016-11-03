Появилось видео мгновенного спасения ребенка, который упал на пути в метро

Молодой итальянец спас жизнь маленькому мальчику, который угодил на пути в метрополитене.

В Милане молодой человек бросился спасать ребенка, который упал на рельсы в метро. В сети появился видеоролик происшесвтия со счастливой концовкой.

На кадрах видеозаписи видно, как мальчик подбегает к краю платформы, теряет равновесие и падает на пути. Мать и пассажиры в панике сбрасывают с себя вещи и кидаются к нему, однако только один молодой человек рискует прыгнуть на рельсы. В результате несовершеннолетний спасен. Кроме того, смельчак смог достать игрушку ребенка, после чего успешно забрался обратно на платформу.

Портал Daily Mirror сообщает, что везучего мальчика зовут Мохаммед, ему всего два года. После случившегося инцидента ребенка обследовали врачи, но не обнаружили серьезных травм. Спасителем окахался 18-летний итальянец Лоренцо Пианацца.

Видео: YouTube - Mondo e Sport