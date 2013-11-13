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В Михайловском замке открылась выставка-лаборатория про тайны живописи
Сегодня, 16:37
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В Михайловском замке открылась выставка-лаборатория про тайны живописи

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Проект называется "Цвет и краска". Посетителям рассказывают, какое значение в искусстве имеют цвет и краска.

В Петербурге открылась выставка "Цвет и краска", на которой посетителям расскажут о тайнах создания картин великих художников. Об этом сообщили на портале телеканала "Санкт-Петербург"

Выставка-лаборатория появилась в Михайловском замке. Цель проекта – пробудить интерес к изобразительному искусству.  Детям расскажут, какое значение имеют цвет и краска для художника.  Для гостей подготовили вопросы и творческие задания. 

Экспозиция является частью  научно-просветительского проекта "Искусство как творческий процесс…". В скором времени появится еще одна выставка, на которой посетители узнают, как понимать цвет, объем, силуэт, перспективу.

Ранее на Piter.tv: "Рейс в историю" впервые отправился в путь.

Фото: Piter.tv

Теги: выставка-лаборатория, искусство, михайловский замок, цвет и краска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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