В Михайловском замке готовятся отмечать День Достоевского

Сейчас во дворе замка актеры репетируют выступление.

Сегодня, 3 июля, горожанам покажут трансляцию спектакля "Достоевский карнавал в Михайловском замке". Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург".

Артисты города на несколько часов превратятся в героев книг писателя. Пластический литературный спектакль проходит уже 12 раз. Герои традиционно почти не говорят, их задача - выразить пластическим языком смысл сцены или целого романа.

В этом году в мероприятии участвует 23 актера, 36 курсантов и 6 барабанщиков. Будут и клоуны со скрипачами.

Трансляция будет проходить в онлайн-формате в связи с коронавирусными ограничениями.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Летнем саду начнет работу выставка малых музеев Ленинградской области. Проект организовали при поддержки Ассоциации краеведов области и Русского музея.

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