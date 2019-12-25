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В Михайловском замке готовятся отмечать День Достоевского
Сегодня, 15:43
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В Михайловском замке готовятся отмечать День Достоевского

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Сейчас во дворе замка актеры репетируют выступление.

Сегодня, 3 июля, горожанам покажут трансляцию спектакля "Достоевский карнавал в Михайловском замке". Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург".

Артисты города на несколько часов превратятся в героев книг писателя. Пластический литературный спектакль проходит уже 12 раз. Герои традиционно почти не говорят, их задача - выразить пластическим языком смысл сцены или целого романа. 

В этом году в мероприятии участвует 23 актера, 36 курсантов и 6 барабанщиков. Будут и клоуны со скрипачами. 

Трансляция будет проходить в онлайн-формате в связи с коронавирусными ограничениями.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Летнем саду начнет работу выставка малых музеев Ленинградской области. Проект организовали при поддержки Ассоциации краеведов области и Русского музея. 

Фото: pixabay

Теги: день достоевского, искусство, культура, литература, михайловский замок
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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