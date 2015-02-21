В Летнем саду начнет работу выставка малых музеев Ленинградской области

Выставка начнут работу с 4 июля и продлится до 12 июля.

C воскресенья, 4 июля, по понедельник, 12 июля, в Летнем саду Петербурга пройдет выставка, посвященная малым музеям Ленинградской области. Проект организовали при поддержки Ассоциации краеведов области и Русского музея.

Посетители смогут познакомиться с самыми значимыми культурными и историческими достопримечательностями Ленинградской области. По словам организаторов, выставку можно считать витриной туристических объектов региона, благодаря которой каждый сможет выбрать интересное место и посетить его, получив достоверную информацию. Помимо этого посетители смогут познакомиться с новыми экологическими и культурными маршрутами.

Особенно я бы порекомендовала посетить в первый день работу выставки. Потому что в этот день приедут представители музейного сообщества и можно будет получить информацию из первых рук. передают слова Ольги Молодцовой, координатора проекта "Выставка малых музеев Ленинградской области" коллеги из издания ЛенТв24

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Фото: vk.com/lsadex