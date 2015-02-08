В Дне Достоевского-2021 участвуют около 20 учреждений

Для петербуржцев и гостей города подготовили пешие экскурсии, квесты и лекции.

В эту субботу, 3 июля, в Петербурге пройдет День Достоевского — уже в 12-й раз. Музеи и библиотеки города подготовили в честь этого специальную программу.

В этом году участниками станут Музей Достоевского, Русский музей, Михайловский замок, Музей городской скульптуры, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Музей хлеба, Музей "Разночинный Петербург", театр "Круг", ФМД-Театр, филиалы библиотеки им. Маяковского, библиотека Лермонтова и другие.

Программа составлена таким образом, чтобы охватить весь спектр проблематики произведений Достоевского и представить ее в разных форматов. Для участников праздника подготовили экскурсии, квесты, мастер-классы, уличные представления и лекции.

Музей Достоевского организует сразу 8 мероприятий. Они будут пересекаться по времени, поэтому придется выбрать.

С 12:00 до 15:00 экскурсоводы-волонтеры музея расскажут о жизни писателя, истории создания его произведений и судьбах героев. В это же время состоится экскурсия по местам романа "Преступление и наказание". Она стартует на Сенной площади. Еще одно петербургское произведение — "Идиот". Экскурсовод расскажет и покажет, где жили Епанчины и Иволгины, где князь Мышкин впервые увидел портрет Настасьи Филипповны и так далее. Место встречи — на Владимирской площади за памятником Достоевского.

Гигантские марионетки театра "Кукольный формат" проплывут на катере по рекам и каналам города. Традиционного шествия кукол по Кузнечному переулку не будет.

С программой Дня Достоевского можно ознакомиться здесь. Обратите внимание на то, что в некоторых учреждениях количество посетителей ограничено и требуется предварительная запись. Часть мероприятий пройдет онлайн из-за эпидемиологической обстановки.

Напомним, в этом году отмечается 200-летие со дня рождения писателя.

Фото: ВКонтакте / День Достоевского 6 июля 2019