В Михайловском сквере избили и изнасиловали 18-летнего петербуржца

Юноша был в нетрезвом состоянии.

Накануне, 16 августа, в Михайловском сквере напали на молодого человека. После избиения и изнасилования 18-летнего петербуржца доставили в Мариинскую больницу. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Нетрезвого юношу госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, гематомой глаза, переломом нижней челюсти. Сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в СК сообщили подробности по делу о детской порнографии в Выборгском районе. Спутниковые снимки военного объекта, выполненные компанией Planet.Labs, позволяют по-новому оценить информацию о ЧП в Новофёдоровке.

Фото: Piter.tv

