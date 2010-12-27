В Стрельне загорелась "Михайловская дача"

Здание является архитектурным памятником.

Днем 30 июня в Стрельне в "Михайловской даче" случился пожар, сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Очевидцы рассказали, что дым заметил охранник, который и вызвал пожарных. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия в течение 10 минут. По предварительной информации, в помещении два очага возгорания.

Отметим, что "Михайловская дача" – не жилое здание. Однако, она является архитектурным памятником.

Ранее Piter.TV сообщал, что в воскресенье утром на Васильевском острове горела коммуналка.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"