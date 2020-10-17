В "Метрострое" показали 4-тысячное кольцо тоннеля на "коричневой" ветке

До окончания проходки тоннеля соединительной ветки остается установить 937 колец, отметили в компании.

Стало известно о том, что в тоннеле на будущей "коричневой" (Красносельско-Калининской линии) возвели 4-тысячное кольцо тоннеля. Подробности привели 17 октября на странице в соцсети "ВКонтакте" компании "Метрострой". Там уточнили, что кольцо возведено на тоннеле, который соединяет строящийся участок новой "коричневой" линии метро с самой "красной" (Кировско-Выборгской) веткой.

В компании отметили, что проход щита стартовал от шахты 842, где сооружаются конструкции будущей станции "Казаковская" ("Юго-Западная"). После того, как щит прошел перегон до станции "Путиловская", он вышел на трассу "соединительной" ветки. До окончания щитовой проходки тоннеля этой ыетки остается установить 937 колец. После этого в целях демонтажа тоннелепроходческого комплекса над щитом возведут разгружающий свод.

Ранее мы сообщали о том, что "Метрострой" показал строительство тоннеля от "Путиловской" до "Нарвской".

Фото, видео: ВКонтакте / Метрострой. История петербургского метро