В субботу, 8 июня, на территории Меги Парнас открылся единый пункт для раздельного сбора отходов. Событие проходит в рамках совместной программы МЕГИ и ИКЕА по экологическому просвещению города.

На территории ТЦ установлены контейнеры, в которые можно положить на дальнейшую обработку бумагу, упаковку Tetra Pak, картон, стекло, металл и несколько типов пластика.

Кроме того, для всех желающих будет работать лекторий "Правила деления". Эксперты-экологи расскажут об особенностях экологического образа жизни. Спикерами станут молодые ученые, экоблогеры и представители нескольких экодвижений. В их числе "No Plastic It"s Fantastic", "Pokolenie Zero", "РазДельный сбор" и "Зеленый драйвер".

Гости ТЦ также смогут внести вклад в создание необычного экологического шедевра в виде уличного арт-объекта. Вместе с художником Стасом Багсом петербуржцы создадут репродукцию картины Анри Матисса "Танец". Она будет состоять из цветных пластиковых крышек в стиле мозаики.

Видео: Piter.TV