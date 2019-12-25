У "Мега Дыбенко" столпилась очередь

Перед началом школьных дней петербуржцы направились в магазин IKEA.

В субботу, 29 августа, в ТРЦ "Мега Дыбенко" собралась огромная очередь. Судя по всему, наибольшее количество людей составляют родители, отправившееся за покупками к 1 сентября. Об этом сообщил telegram-канал издания "Мегаполис".

По сведениям очевидцев, петербуржцы столпились у магазина IKEA.

Ожидание покупателей, вероятно, продлится еще как минимум 2 часа.

Ранее мы рассказали о том, что с 20 августа в петербургских "Мегах" откроются кинотеатры.

Фото: telegram / Megapolisonline