Бизнесмены отказываются закрывать бары и рестораны из-за пандемии COVID-19.

В Марселе проходит акция протеста против новых мер властей по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили журналисты телеканала BFMTV. В СМИ отметили, что на улицы вышли несколько сотен человек. Они собрались около здания коммерческого суда города.

Напомним, что 23 сентября Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил о новых ограничениях из-за распространения коронавирусной инфекции. В Марселе закрываются все рестораны и бары. Данное постановление вызвало критику со стороны властей города, а также предпринимателей. В Париже напомнили, что Марсель считается одним из самых зараженных COVID-19 мест Франции.

Решение центральных властей нельзя назвать иначе как идиотским...Они просто разорят всех нас...Закрытие ресторанов и баров приведет к их массовому финансовому краху Мартин Вассаль , председатель метрополии, объединяющей Марсель и Экс-ан-Прованс

На митинге бизнесмены заявили, что отказываются подчиняться решению правительства Франции.

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Видео: YT / AFP News Agency