В Мариинском дворце планируют отреставрировать сектор парламентской библиотеки

Работы намерены начать в текущем феврале, однако подрядчик еще не найден.

В Мариинском дворце планируется отреставрировать сектор парламентской библиотеки. Соответствующая закупка появилась на официальном портале госзакупок.

Известно, что несколько помещений сектора отремонтируют и приспособят для современного использования, содержание работ уже установлено комитетом по контролю, использованию и охране памятников. Работы намерены начать в текущем феврале, сразу после заключения контракта с компанией-победителем, а завершить реставрацию – в ноябре 2022 года. Окончание подачи заявок намечено на 28 февраля.

Отдельным пунктом отмечается, что в ходе работ подрядчику понадобится закупить парадные бра и люстру на цепях со стеклянными свечами.

Фото: Piter.TV