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В Мариинском дворце обсудили проект бюджета Петербурга на 1 трлн рублей
Сегодня, 16:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Мариинском дворце обсудили проект бюджета Петербурга на 1 трлн рублей

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Депутаты приняли в первом чтении проект бюджета Санкт-Петербурга на ближайшие три года.

В Мариинском дворце состоялось заседание городского парламента. В повестке были более десяти законопроектов и законодательных инициатив, но главный вопрос – проект бюджета Петербурга. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург". 

Как подчеркнул спикер парламента Александр Бельский, заложенная бюджетом доходная часть в грядущие три года как минимум не должна уменьшаться. При этом большую часть средств планируется направить на развитие образования, медицины и общественного транспорта. Планируется, что непосредственно в 2023 году доходы городской казны составят 1 трлн 57 млрд рублей, расходы – 1 трлн 169,9 млрд рублей, дефицит – 112,9 млрд рублей. 

Также в сегодняшнюю повестку вошел законопроект о несанкционированных свалках. Предлагается увеличить штрафы – 4 тысячи рублей для физических лиц и 700 тысяч рублей для юридических. 

Фото: ЗакС Петербурга

Теги: бюджет, закс, мариинский дворец
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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