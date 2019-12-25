В Мариинском дворце обсудили проект бюджета Петербурга на 1 трлн рублей

Депутаты приняли в первом чтении проект бюджета Санкт-Петербурга на ближайшие три года.

В Мариинском дворце состоялось заседание городского парламента. В повестке были более десяти законопроектов и законодательных инициатив, но главный вопрос – проект бюджета Петербурга. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Как подчеркнул спикер парламента Александр Бельский, заложенная бюджетом доходная часть в грядущие три года как минимум не должна уменьшаться. При этом большую часть средств планируется направить на развитие образования, медицины и общественного транспорта. Планируется, что непосредственно в 2023 году доходы городской казны составят 1 трлн 57 млрд рублей, расходы – 1 трлн 169,9 млрд рублей, дефицит – 112,9 млрд рублей.

Также в сегодняшнюю повестку вошел законопроект о несанкционированных свалках. Предлагается увеличить штрафы – 4 тысячи рублей для физических лиц и 700 тысяч рублей для юридических.

Фото: ЗакС Петербурга