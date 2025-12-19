В Мариинском дворце Петербурга отметили 304 года прокуратуры

Власти и прокуратура подвели итоги работы за год в Мариинском дворце.

В Мариинском дворце Санкт-Петербурга прошло торжественное собрание, приуроченное к 304-й годовщине образования прокуратуры Российской Федерации. В мероприятии приняли участие представители городской и федеральной власти.

В зале присутствовали губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский, прокурор города Виктор Мельник, заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Клаус, депутаты городского парламента, а также представители исполнительных органов власти.

Прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник сообщил, что в 2025 году приоритетным направлением работы ведомства оставалась защита социальных прав граждан. Отдельное внимание уделялось обращениям участников специальной военной операции и членов их семей. По данным прокуратуры, за год в надзорные органы поступило более 210 тысяч обращений. Основная часть жалоб касалась трудовых споров, жилищных вопросов и сферы жилищно-коммунального хозяйства. Все обращения рассматривались в установленном порядке и находились на контроле ведомства.

Также было отмечено снижение количества преступлений в сфере информационных технологий. Как пояснил Виктор Мельник, этому способствовала профилактическая работа, проводимая совместно с профильными структурами. Председатель Законодательного собрания Александр Бельский заявил о системном взаимодействии городского парламента и прокуратуры. Он отметил совместную работу по защите прав ветеранов, жителей блокадного Ленинграда и семей военнослужащих, подчеркнув значимость этих направлений для города.

Фото: ЗАКС