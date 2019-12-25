В Мариинский театр вновь поступило сообщение о заминировании

Опасных устройств и веществ не обнаружили.

Анонимы продолжили терроризировать руководство Мариинского театра и вновь отправили на электронную почту учреждения сообщение о заминировании здания. Речь идет о "старой сцене" на Театральной площади, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Начальник охраны обратился в экстренные службы около 12 часов 20-го декабря.

В результате осмотра помещений театра и прилегающей территории, взрывных устройств и взрывных веществ не обнаружили. По решению администрации эвакуация не производилась.

При проведении мероприятий были задействованы 10 сотрудников и два автомобиля УМВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сообщение о готовящемся взрыве поступает в Мариинский театр уже не в первый раз.

Фото: пресс-служба Мариинского театра