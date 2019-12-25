Неизвестные "заминировали" Мариинский театр и частный детсад

Анонимное сообщение поступило в полицию.

Во вторник, 15 декабря, в Петербурге "заминировали" Мариинский театр, квартиру пенсионерки и частный детсад. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Так, неизвестный сообщил в полицию, что в квартире дома №46 на проспекте Просвещения заложена взрывчатка. Специалисты прибыли на место, осмотрели квартиру 79-летней пенсионерки и близлежащую территорию. Всего было эвакуировано 43 жильца, однако взрывчатку не нашли.

В тот же день поступило сообщение о минировании частного детского сада "Сан Скул". На телефон учреждения позвонил неизвестный. Из детсада эвакуировали 26 человек. Специалисты не обнаружили взрывчатых веществ.

Вечером поступило еще подобное сообщение, но на этот раз "бомбу заложили" в Мариинском театре. Только на этот раз письмо поступило на электронную почту общественной палаты Петербурга.

Ранее мы писали, что жителей дома на Михайлова эвакуировали из-за найденной на чердаке мины.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО