В Манеже откроют масштабную выставку о династии Бенуа с более 600 экспонатами

Петербуржцам покажут редкие работы семьи Бенуа и их современников в Манеже.

В петербургском Манеже с 13 декабря начнет работу выставка, посвященная представителям династии Бенуа. В экспозицию включили более 600 экспонатов, среди которых живопись, графика, скульптура, костюмы, документы и личные вещи. Организаторы отметили, что экспозиция дополнена кураторскими решениями, демонстрирующими связи между художниками и их творческие взаимодействия.

Центральной фигурой выставки станет Александр Бенуа. Посетителям также представят работы Леонтия, Николая и Альберта Бенуа, Евгения Лансере и Зинаиды Серебряковой. В зале разместят произведения Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Константина Сомова и других мастеров, что позволит показать художественные параллели эпохи.

По информации пресс-службы, экспозиция направлена на то, чтобы дать широкое представление о творческом наследии семьи и их месте в истории искусства.

Фото: freepik (bearfotos)