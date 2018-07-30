В Малой Невке обнаружили труп петербуржца

Мужчина не смог выплыть из воды.

В Петроградском районе Петербурга в воскресенье днем утонул местный житель. Это произошло на глазах отдыхающих. Очевидцы рассказали, что мужчина зашел в воду, но на берегу после так и не появился.

Петербуржцы вызвали на место событий правоохранительные органы и спасателей. Спустя несколько часов работ тело погибшего обнаружили около 24 дома по Песочной набережной. Он так и не смог выплыть из Малой Невки.

На данный момент полиция устанавливает личность жертвы.

Ранее Piter.tv писал о том, что легковой авто и трамвай "Чижик" столкнулись в Петербурге.

Фото: Piter.tv