В Махачкале ликвидировали боевиков, готовивших теракт

Они планировали совершить теракт на одном из объектов энергетики города.

В Махачкале ликвидировали двух боевиков в ходе контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета (НАК).

Режим КТО был введен после того, как стало известно скрывающихся в Махачкале вооруженных бандитах. Сообщалось, что они планировали совершить теракт на одном из объектов энергетики города. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

В результате ответных действий двое боевиков были ликвидированы. На месте перестрелки обнаружили оружие, боеприпасы и взрывное устройство. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Ранее мы сообщали, что в Приморье во время стрельбы погиб один человек.

Видео: ФСБ России