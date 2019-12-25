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В Махачкале 16 детей госпитализировали после распыления в школе неизвестного вещества
Сегодня, 13:42
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В Махачкале 16 детей госпитализировали после распыления в школе неизвестного вещества

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Трое несовершеннолетних были отправлены в реанимацию.

В школе Махачкалы группа старшеклассников распылила неизвестное газовое вещество. Об этом информирует в пресс-службе министерства образования и науки Дагестана.

Инцидент произошел 16 сентября в школе №36. В результате ЧП пострадали 16 учеников образовательного учреждения, трое из которых были доставлены в реанимацию.

Состояние у всех стабильное. Все дети из помещения выведены. Занятия второй смены отменены. Все помещения проветриваются, проводится генуборка с дезинфекцией.

из сообщения минобрнауки Дагестана

Отмечается, что для работы с пострадавшими детьми в больницу были направлены психологи. Родителей учеников школы призвали обратиться к медикам, если у несовершеннолетних появятся симптомы отравления. 

Ранее в Петербурге 16-летняя девушка отравилась таблетками после ссоры с парнем.

Фото: Piter.tv

Теги: дагестан, махачкала, распыление газа, чп в школе
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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