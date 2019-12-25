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В Магадане пенсионерка два года торговала наркотиками
Сегодня, 16:42
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MShaffter

В Магадане пенсионерка два года торговала наркотиками

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Женщина добровольно вступила в группу по сбыту запрещенных веществ.

В Магадане суд отправил в колонию пенсионерку.

"Вечерний Магадан" сообщает, что в столице региона суд признал группу наркоторговцев виновными за сбыт наркотических веществ в крупном размере. Группа промышляла в Магадане 2 года.

Суд вынес наказание всем трем участникам преступного сообщества. 43-летний организатор должен провести в колонии строго режима 14 лет, 35-летний участник получил срок в 12,5 лет. Третьей участницей банды была 69-летняя пенсионерка, которую суд отправил в колонию общего режима на 12 лет.

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ФотоPiter.TV

Теги: бабушка барыга, новости россии, торговля наркотиками
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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