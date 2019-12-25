В Магадане пенсионерка два года торговала наркотиками

В Магадане суд отправил в колонию пенсионерку.
"Вечерний Магадан" сообщает, что в столице региона суд признал группу наркоторговцев виновными за сбыт наркотических веществ в крупном размере. Группа промышляла в Магадане 2 года.
Суд вынес наказание всем трем участникам преступного сообщества. 43-летний организатор должен провести в колонии строго режима 14 лет, 35-летний участник получил срок в 12,5 лет. Третьей участницей банды была 69-летняя пенсионерка, которую суд отправил в колонию общего режима на 12 лет.
Ранее:В ХМАО мужчина застрелил виновника ДТП на месте аварии
ФотоPiter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все