В Магадане нашли мертвым депутата, которого обвиняли в массовом отстреле гусей

По предварительной информации, речь идет об огнестрельном ранении.

Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко, которого обвиняли в массовом отстреле гусей на Чукотке, найден мертвым у себя в офисе. Об этом рассказали ТАСС в региональном следственном управлении СК России.

Тело Крамаренко было обнаружено вечером 19 декабря. По предварительной информации, речь идет об огнестрельном ранении. В настоящее время опрашиваются возможные свидетели произошедшего и проводятся необходимые экспертизы.

Напомним, в июне текущего года в социальных сетях было опубликовано фото браконьера, который выложил надпись "Чукотка 2021" трупами полутора сотен птиц. Утверждалось, что на снимке – депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко. Полиция организовала проверку и подтвердила личность нарушителя. Против Крамаренко возбудили уголовное дело. После случившегося партия "Единая Россия" приостановила членство депутата.

Ранее в Таганроге из-за рухнувшего дерева загорелся автобус с пассажирами.

Фото: Новая газета