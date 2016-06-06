В Таганроге из-за рухнувшего дерева загорелся автобус с пассажирами

В результате ЧП пострадал один человек.

В Таганроге загорелся автобус из-за падения дерева на контактную сеть. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС РФ по Ростовской области.

Инцидент произошел 19 декабря. Дерево упало на контактную троллейбусную сеть, вследствие чего произошло замыкание на кузов проезжавшего мимо автобуса. Площадь пожара составила около 15 "квадратов".

В момент произошедшего в автобусе находились 40 человек. В результате ЧП пострадала женщина. Ее доставили в медицинское учреждение. Погибших нет. По словам очевидцев, пассажирам пришлось спасаться от огня, выпрыгивая в окна.

Ранее три человека погибли в ДТП на трассе в Кузбассе.

Видео: ВК/Мой Таганрог