В МВД заявили о задержании дебоширов, решивших отбить приятеля у полицейских

После массовой драки в полицию попали десять человек.

Правоохранительные органы российской столицы заявили о задержании дебоширов, которые ранее пытались отбить задержанного приятеля у полицейских. Инцидент произошел около одной из кальянных города Москвы по Щелковскому шоссе в ночь на 4 февраля. Очевидцы позвонили в МВД для того, чтобы оперативники разогнали массовую драку на улице. В результате был пойман один из наиболее активных участников потасовки. Им оказался 21-летний местный житель, который находился в нетрезвом состоянии. Ему на помощь попытались прийти друзья. Однако противоправные действия толпы полиция остановила за счет применения табельного оружия. Один из сотрудников произвел предупредительный выстрел в воздух. В МВД по региону уточнили, что в общей сложности участниками конфликта стали около дестяти человек. Все они были отправлены в полицейское отделение для выяснения обстоятельств произошедшего.

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